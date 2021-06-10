«Серебро» и «бронза» чемпионата BabySkills — в копилку наших наград

Второе место в компетенции «Дошкольное воспитание» I Межрегионального чемпионата BabySkills занял Анатолий Филиппов из детского сада №2 Всеволожска, а в компетенции «Программирование» – «бронзу» завоевали Гасинец Матвей и Порфирьев Борис, воспитанники детского сада №61 Медвежий Стан Всеволожского района.

Чемпионат проходил 20-21 мая в дистанционно-очном формате. Управление соревнованиями велось из Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Татарстан, а соревновательные площадки разместились в детских садах, школах, колледжах 11 регионов Российской Федерации, в том числе восемь — в Ленинградской области.

Состязания проходили по 15 компетенциям: дошкольное воспитание; преподавание в младших классах; 3D-Дизайн; графический дизайн; дизайн одежды и аксессуаров; безопасность дорожного движения; лабораторный химический анализ; физическая культура, спорт и фитнес; кондитерское дело; музыкальный руководитель в ДОО; ресторанный сервис; инженерно-строительное дело; поварское дело; парикмахерское искусство; программирование. 20 технических экспертов на площадках фиксировали выступление 100 юных мастеров.

Оценивали результаты 45 линейных экспертов из 22 регионов Российской Федерации.

Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО