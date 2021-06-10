Ленинградская панорама: новации на дорогах

«Зебры»

Проекционные «зебры» появляются на особо опасных участках и нерегулируемых переходах дорог. Они имеют светодиодные проекторы с цветными фильтрами, которые создают световой коридор. Разметку видно в темноте за 150 метров при любой погоде. Первую лазерную «зебру» нарисовали прошлой осенью на Выборгском шоссе близ Сертолово. Такие же защищают пешеходов в Кировске и Коммунаре.

Переезды

В регионе синхронизируют ремонты региональных дорог и железнодорожных переездов. Соглашение было достигнуто в ходе встречи представителей дорожного комитета Ленобласти, дорожных госпредприя­тий, обслуживающих региональные магистрали, и дирекции Октябрьской железной дороги (филиала ОАО «РЖД»). Это позволит минимизировать заторы, повысить безопасность движения. Также стороны договорились совместно заниматься консервацией тех переездов, пути которых не используются.

Остановки

Остановки общественного транспорта приспосабливают для маломобильных и слабовидящих. Пандусы установят на 15 остановках при ремонте Гостилицкого шоссе, дорог Красное Село — Гатчина — Павловск, Новый Петергоф — Низино — Сашино, Осиновая Роща — Магистральная, Елизаветинка — Медный Завод и Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь. На 10 остановках в Кировском (деревни Сологубовка и Лезье), Тосненском (Горка, Гутчево и Гришино) и Всеволожском (Корабсельки) районах дорожники уложат тактильную плитку. У тротуаров возле пешеходных переходов обязательно понижают бордюр.

Обеспыливание

Чтобы после проезда транспорта на гравийных и грунтовых региональных трассах не поднимались столбы пыли, дорожные службы распыляют особый солевой раствор. Мельчайшие капли воды с солью быстро пропитывают и уплотняют грунт, запечатывая пыль в солевую корку. В течение лета обеспыливание проводят до четырех раз. Окружающей среде обработка не вредит. Заявки принимаются по телефону круг­лосуточной горячей линии «Ленавтодора» (812) 251-42-84 либо через «Инстаграм» @dorogi_lo.

Спецтехника

Уборкой дорог займутся новые подметально-помывочные машины, поставленные по лизингу в ДРСУ Киришского, Кировского, Гатчинского, Ломоносовского, Волосовского, Кингисеппского, Сланцевского, Лужского, Всеволожского и Выборгского районов. Машины осуществляют скоростную уборку асфальта от наносного грунта в пределах населенных пунктов. Щетки сделаны таким образом, чтобы вычищать мелкую пыль в наиболее труднодоступных местах — стыках бордюрного камня и на подъездах к остановкам общественного транспорта. Скорость подметания — до 25 километров в час, а за минуту комплекс способен убрать свыше одной тонны смета.