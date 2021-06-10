Ленинградская панорама: Всеволожск наконец-то «развяжут»

Транспорт по путепроводу у станции Мельничный Ручей планируют пустить в конце года.

Строительство идет высокими темпами — люди и техника работают в несколько смен. С января транспорт на участке Колтушсксого шоссе перевели на временную дорогу, и это обеспечило строителям дополнительный фронт работ со стороны Константиновской улицы.

Готова большая часть подпорных стен. На июнь запланирован монтаж балок пролета виадука непосредственно над железной дорогой: для этого определят специальные «окна» в графике движения электричек и товарных поездов. При монтаже будут использовать уникальный консольно-шлюзовой кран, железные фермы которого станут своего рода лифтом для бетонных конструкций.

Четырехполосная развязка призвана прежде всего разгрузить автомобильный переезд через железную дорогу, которая разделяет Всеволожск на две части. Интенсивность движения здесь достигает 20 тысяч машин в сутки, при этом водители подолгу стоят в пробках из-за постоянного движения товарняков, электричек и «Ласточек». Подсчитано, что в общей сложности переезд недоступен до пяти часов в сутки.

Как пояснили в областном дорожном комитете, движение по путепроводу будут открывать поэтапно. Транспорт поедет в обе стороны, как только будет готова первая очередь виадука, а подрядчик тем временем будет достраивать вторую часть путепровода.