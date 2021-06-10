Ленинградская панорама: берега Ковры соединил арочный мост

На финишную прямую вышел капительный ремонт моста через реку Ковру в Кировском районе. ­

Мостовой переход — необычный, с арочным основанием. «Мы находимся на завершающей стадии, сейчас оборудуются подходы к мосту, асфальтируется дорога, — поясняет представитель подрядчика Руслан Абязов. — Движение транспорта откроется в середине лета».

Мост заменит старый переход, расположенный на пути к железнодорожной станции Жихарево. Его протяженность — 24 метра. Конструкция состоит из 28 полукруглых железобетонных секций. Они были изготовлены по индивидуальному проекту. Арочные мосты проще в эксплуатации, их содержание обходится дешевле. Но в России из-за сложности проектных расчетов предпочитают использовать ровные балки. На Западе арочные мосты возводят не в пример чаще.

До сих пор в Ленинградской области был единственный арочный мост — через реку Лава в деревне Васильково Кировского района. Двухпролетный известняковый мост построили в 1825 году по проекту итальянского архитектора Давида Висконти. Переправа была частью старинного Архангельского тракта. Каньон реки Лава со склонами, местами достигающими в высоту 35 метров, является памятником природы.