Дорогу жизни «одели» в новую разметку

Утром 9 июня у гипермаркета «Лента», примыкающего к Дороге жизни во Всеволожске, в присутствии федеральных, региональных и районных средств массовой информации под общим руководством специалиста отдела безопасности дорожного движения государственного казённого учреждения «Ленавтодор» Константина Мязина и руководителя проекта по разметке компании подрядчика ООО «Интехстрой» Нейли Кудряшовой было произведено нанесение дорожной разметки на действующую региональную дорогу.

Повышенный интерес к этому, вроде бы рядовому событию, вызван тем, что в процессе работы были продемонстрированы передовые технологии с применением термопластика, уже успешно применяемые на дорогах Ленинградской области. Для лучшего сцепления с дорожным покрытием термопластик разогревается до температуры 190-200 градусов, в него добавляются микростекло и гранулы для обеспечения светоотражения, что значительно увеличивает различимость и читаемость дорожной разметки участниками дорожного движения в темное время суток.

В режиме реального времени дорожники с применением этой технологии нанесли желтую разметку на участке Дороги жизни и обновили пешеходный переход на ул. Межевой. Всего во Всеволожском районе будет нанесено 75 000 «квадратов» пластика и 53 000, соответственно, светоотражающей краски, а в целом – на 17 участках дорог Ленинградской области в этом году будет нанесено 1 500 000 квадратных метров светоотражающей краски и пластика, что позволит не только значительно снизить количество трагедий на дорогах, но и сэкономит значительные средства ввиду невосприимчивости подобного покрытия к истиранию колёсами автомобилей.

В этом году в Ленинградской области также стартовал инновационный проект, суть которого заключается в применении лазерной подсветки пешеходных переходов. Первый проекционный переход уже успешно выполнен «Ленавтодором» осенью прошлого года на Выборгском шоссе вблизи г. Сертолово и подтвердил свою эффективность прошедшей зимой, позволив пешеходам в ненастье видеть пешеходный переход на расстоянии 150 метров. Специалисты уверены, что за этим проектом будущее.

Владимир Шемшученко