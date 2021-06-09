Сертоловских дошколят обучают скандинавской ходьбе

В детском саду №1 города Сертолово в рамках национального проекта «Образование» реализуется федеральный проект «Успех каждого ребёнка» — малышей обучают скандинавской ходьбе.

Целью проекта является создание благоприятных условий для оптимизации двигательной активности детей, снижение заболеваемости. Занятия проводятся с детьми старшего дошкольного возраста в течение учебного года, причем детский сад оснащён комплектами палок для скандинавской ходьбы. Как правильно ходить, какие правила безопасности соблюдать – обо всем этом говорят с детьми внимательные педагоги.

Алла Воробьёва является лауреатом третьего, а Татьяна Старикова — пятого муниципального фестиваля «Профессиональный успех» в номинации «Учитель здоровья».

В мае был проведён весенний День здоровья в виде квест-игры. Дети с интересом путешествовали со скандинавскими палками по разным станциям, выполняя задания сказочных героев.