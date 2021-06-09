Подросткам предложили вернуться в прошлое

Центр «Молодёжный» в очередной раз организовал для подростков со всей Ленинградской области интересный досуг. В начале июня здесь, на берегу Ладоги, прошла областная тематическая смена «Назад в прошлое».

Смена объединила около 60 подростков. Организаторы предложили ребятам вернуться в прошлое, которое им не суждено было застать. Молодёжь погрузили во времена СССР и познакомили их с пионерским движением. Конечно, сейчас пионеров не встретишь, но вот объединения различных активистов существуют до сих пор. Более того, с каждым годом их становится всё больше. Быть может, многие заветы пионеров актуальны и в наши дни?

В первый день смены воспитанников посвятили в пионеры. Они дали торжественную клятву, получили пионерские галстуки, а также разделились на три отряда. Кроме того, подростки поставили перед собой цели на текущую смену. Во второй день ребята смогли пообщаться с депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Валерией Коваленко и задать ей свои вопросы.

За время смены подростки успели поиграть в экшн-игру и посмотреть театральное представление. Ребята и сами подготовили прекрасную концертную программу для педагогов и гостей центра. Вечера воспитанники проводили у костра: пели под гитару и делились впечатлениями о прошедшем дне.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «ГБУ ЛО «Центр «Молодёжный»