На очереди – реконструкция Колтушского шоссе

На следующей неделе стартует первый этап производства работ по расширению улицы Голландской в деревне Янино – об этом сообщила Дирекция комплексного развития территорий (КРТ) Ленинградской области, подписав соответствующий договор.

В пресс-службе Дирекции КРТ сообщили, что ранее планировалось начать работы в мае текущего года, однако из-за несвоевременного финансирования со стороны застройщиков произошла задержка. Также в Дирекции КРТ Ленобласти призвали автомобилистов проявить понимание и приготовиться к временным трудностям.

Самым первым будет реконструирован участок Колтушского шоссе, в районе которого наблюдается самая плотная застройка и самый высокий автомобильный трафик. На 2022 год намечено начало работ по расширению дороги вплоть до Кинологического центра. На данном этапе специалисты уже провели геодезические, геологические, транспортные и гидрологические изыскания

И еще отличная новость – по завершении работ в районе объекта реконструкции появится 235 новых парковочных мест, 15 пешеходных «зебр», будет обустроено 9 остановок общественного транспорта и 3 светофорных поста.

Светлана Завадская