Начался летний ремонт дорог во Всеволожском районе

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» началась реконструкция отрезка трассы Проба – Лепсари – Борисова Грива длиной в семь километров.

В настоящее время на участке ведутся подготовительные работы на полосе отвода дороги. По словам руководителя дорожного комитета Ленобласти Дениса Седова, масштабная реконструкция ожидает практически всю дорогу от деревни Борисова Грива до слияния с бывшим «Северным кольцом».

Планируется проведение ремонтных работ комбинированного типа. Так, предполагается стопроцентная замена асфальтового участка дороги, а также обустройство гравийного участка методом холодного ресайклинга. Напомним читателям, что холодный ресайклинг – современная технология стабилизации каменных материалов, при которой спецмашины, которые так и называются – рескайлеры, дробят старое дорожное покрытие и смешивают его, в строгом соответствии с рецептурой, с необходимым количеством битума или цемента. На выходе получается асфальтогранулобетонная плита, которую для достижения максимального результата еще уплотняют и разравнивают. Таким образом, удается избежать образования пыли на гравийных и грунтовых дорожных полотнах.

К слову, благодаря реализации в Ленобласти национального дорожного проекта во Всеволожском районе в летний период будут отремонтированы дороги Осиновая Роща – Магистральная (от границы с Санкт-Петербургом до Вартемяг через Дранишники) и полностью трасса Елизаветинка — Медный Завод.

Светлана Завадская