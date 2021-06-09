Ленинградская панорама: новости региона

Вниманию охотников

В период проведения чемпионата Европы по футболу UEFA-2020, со 2 июня по 12 июля 2021 года, на территориях Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленобласти, а также в прилегающих акваториях вводятся усиленные меры безопасности.

Так, запрещен оборот гражданского и служебного оружия, а также боеприпасов (если на это нет разрешения межведомственного оперативного штаба). В указанный период войска нацгвардии уполномочены временно изымать оружие и передавать его на хранение в органы МВД.

«Районка» празднует юбилей

В эти дни отмечает 90-летие газета «Киришский факел» — одно из старейших СМИ Ленинградской области. Издание с богатой историей на протяжении всего этого времени информирует и развлекает своих читателей. И сегодня газета пользуется огромным авторитетом как в районе, так и во всей области.

Присоединяемся к поздравлениям и желаем коллективу газеты неиссякаемого вдохновения, творческого поиска, успешной реализации идей и проектов!