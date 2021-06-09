Ленинградская панорама: не словом, а делом!

Ольга Амельченкова, руководитель Всероссийского движения «Волонтеры Победы» о том, как добровольчество становится главным делом жизни.

— Добровольчество было в жизни каждого активного молодого человека еще до того, как волонтерское движение стало популярным. Помню, в школе мы помогали ветеранам, убирали территорию, у мемориалов несли «Вахту памяти». Просто тогда это не называли волонтерством.

С детства каждый год я принимала участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы, которые дарили самые сильные эмоции. Помню, как ветераны сначала шли строем на параде, через несколько лет их, постаревших, уже везли на автомобилях, а потом появился «Бессмертный полк» — бесконечная река людей, потомков победителей Великой Отечественной войны, которые несли портреты своих героев. Именно эти события дали понять, как быстротечно время, как важно успеть сохранить память о подвигах тех, кто стоял на защите нашей Родины.

Так я оказалась в движении «Волонтеры Победы». Сначала добровольцем, потом координатором Ленинградского отделения, а затем и руководителем всего движения. Сегодня в нашей команде волонтеры из всех субъектов Российской Федерации и 50 стран мира.

Для добровольцев нашего движения забота о ветеранах — это смысл жизни, а не просто мероприятия в преддверии 9 Мая. Мы поддерживаем героев в пандемию, помогаем с ремонтом домов и квартир, вручаем бесплатные мобильные телефоны с оплаченным пожизненным тарифом и стараемся быть рядом, когда им просто хочется с кем-то поговорить.

Ленинградская земля — моя малая родина. Отрадно, что в области команда «Волонтеров Победы» включает уже более 2500 доб­ровольцев. В этом году шествие «Бессмертный полк» прошло в онлайн-формате. Только от Ленобласти поступило 16 тысяч заявок. Три представителя нашего региона помогали в организации Парада Победы в Москве… Конечно, таких результатов не было бы без сильной команды, которая работает по принципу: не словом, а делом!