Ленинградская панорама: беспокойное хозяйство

Максим Самоглядов в дорожники идти не планировал. Но судьба сделала зигзаг, на что он совсем не в обиде.

В должности главного инженера Киришского дорожного ремонтно-строительного управления тридцатипятилетний Максим Самоглядов — полтора года. Предприятие занимается содержанием почти 1300 километров дорог в Киришском, Кировском и Волховском районах, в штате 278 человек, имеется 123 единицы спецтехники — не шутка.

«Я подавал документы в Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет. Выбрал специализацией промышленное и гражданское строительство, а профиль «автомобильные дороги» шел в качестве подстраховки, — рассказывает Максим Александрович. — В итоге получился второй вариант. Сначала рассчитывал переводиться, но уже на втором курсе понял — дорожное строительство для меня интереснее и перспективнее, чем промышленное и жилое».

Еще студентом, подрабатывая летом рядовым дорожником на строительстве подъездных путей к заводу «Ниссан», юноша понял, каким тяжелым трудом достаются трассы, по которым потом с ветерком мчатся машины. Получив диплом, стал инженером производственно-технического отдела ОАО «Коломяжское», которое обслуживало Приморский и Выборгский районы Санкт-Петербурга. Потом вернулся в родной поселок Рощино, главным инженером местного дорожного ремонтно-строительного управления (ДРЭУ). После объединения предприятий стал заместителем главного инженера ДРЭУ № 1. Осенью 2019-го его пригласили в Кириши.

Чем же молодого специалиста привлекает дорожная отрасль? Хозяйство хлопотное, особенно в свете известного выражения о том, что в России две беды — дураки и дороги. Самоглядов отвечает обстоятельно:

«Как управленец, получаю профессиональное удовлетворение, когда вижу, что организационный процесс отлажен, механизм заработал, все шестеренки вертятся как следует. Наше ДРСУ встает на ноги, растет число контрактов, обслуживаемых участков, рабочих мест — развитие налицо».

И все же одной из главных сложностей остаются кадры. Раньше была надежда на выпускников профтехучилищ. Сейчас новичков приходится обучать буквально с нуля — даже имеющих специальное образование. И не сказать, что так уж рвутся на дорожные специальности. Работа физически сложная, при любой погоде, порой в круглосуточном режиме. Иными словами, для настоящих мужчин. Хотя есть и исключения из правила. В Киришах, например, отлично трудится простой рабочий Татьяна Ермолина. Не уступает сильному полу.

«Результаты вашей работы — у всех на виду. Есть положительные сдвиги. Но жалобы ведь тоже получаете?» — напоследок спрашиваю у собеседника.

«Да, не без этого, — соглашается он. — Но мы стараемся ситуацию исправить. При этом любой мой коллега — от простого рабочего, укладывающего асфальт, до руководителя — понимает, что главное — безопасность движения и жизни людей. Любой наш «зевок» чреват авариями и травмами. Мы каждый день стремимся делать дороги качественными и безопасными. Я рад видеть, что это получается».