Коронавирус отступает, но пока еще не сдается

По данным Роспотребназора по Ленинградской области общее число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией с 13 апреля 2020 года по 9 июля 2021 года во Всеволожском районе составило 10503 человека. В статистические данные включены не только основные населенные пункты, но и садоводства, дачные поселки.

Наибольшее число заболевших приходится на города: во Всеволожске зарегистрировано 2385 случаев, в Мурино — 1559, в Сертолово — 1099, в Кудрово – 1052.

На 9 июля 2021 года актуальны такие данные: Всеволожск -9, Кудрово -1, Янино-1 -1, д. Старая – 2, пос. им. Свердлова – 3, Дубровка – 5, д. Токкари -1 (новые заболевания).

Количество выздоровевших – 9853 человека (93,8% от заболевших).