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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленинградской области появился новый спортивный фестиваль

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Первый областной фестиваль «Туристический поход — вперед к ГТО» прошел 6 июня в Юкках. Мероприятие было приурочено к 90-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В фестивале участвовали сотрудники физкультурно-спортивных организаций Ленинградской области, которые осуществляют  деятельность в области спортивной подготовки.

Семь команд  состязались в таких туристических дисциплинах, как вязание узлов, ориентирование (азимут), укладка рюкзаков, сборка-разборка палатки, поход на 5 км и полоса препятствий.

Команда Всеволожского центра физической культуры и спорта заняла второе место, уступив всего 2 секунды команде Спортивной школы Олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу.

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