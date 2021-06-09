В Ленинградской области появился новый спортивный фестиваль

Первый областной фестиваль «Туристический поход — вперед к ГТО» прошел 6 июня в Юкках. Мероприятие было приурочено к 90-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В фестивале участвовали сотрудники физкультурно-спортивных организаций Ленинградской области, которые осуществляют деятельность в области спортивной подготовки.

Семь команд состязались в таких туристических дисциплинах, как вязание узлов, ориентирование (азимут), укладка рюкзаков, сборка-разборка палатки, поход на 5 км и полоса препятствий.

Команда Всеволожского центра физической культуры и спорта заняла второе место, уступив всего 2 секунды команде Спортивной школы Олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу.