Состоялось награждение работников социальной сферы района

В системе социальной защиты населения в настоящее время работает более 630 тысяч работников, услугами которых пользуются около 26 миллионов человек, в том числе 15 миллионов пожилых людей и инвалидов. 8 июня работники социальной сферы отмечают свой профессиональный праздник.

320 лет назад, 8 июня 1701 года Петром I был издан Указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых», положивший начало созданию государственной системы социальной защиты. Именно в этот день, совпавший с 30-летием возникновения социальной отрасли в России, в зале заседаний администрации собрались руководители района и города Всеволожска, представители депутатского корпуса, чтобы поздравить с праздничной датой социальных работников.

Героев дня поздравили руководитель районной администрации Андрей Низовский, заместитель главы района по социальным вопросам Светлана Хотько, заместитель председателя совета депутатов Всеволожского района Ольга Ковальчук, глава МО «Город Всеволожск» Станислав Богдевич, а также представители депутатов Законодательного собрания Ленобласти. Лучшие работники социальной сферы района были отмечены почётными грамотами, дипломами и благодарностями.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина