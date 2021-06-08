Ленинградская панорама: дороги — двигатель экономики региона

Разработана стратегия развития транспортной инфраструктуры Ленобласти. Она отвечает на ключевые вопросы: что, где, когда строить и имеет четыре горизонта планирования: 2023, 2025, 2030 и 2035 годы. Предусмотрено строительство почти 1000 километров трасс, 41 развязки и 147 новых путепроводов, двух тоннелей, трех транспортно-пересадочных узлов, речного вокзала с причалами и метро. О ремонтах магистралей, больших стройках и новых технологиях рассказывает глава комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов.

— Денис Станиславович, национальный проект «Безопасные качественные дороги» частично поменял формат. Что это означает для области?

— Этот нацпроект в Ленинградской области реализуется с помощью трех региональных программ: «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

Ленобласть и Санкт-Петербург теперь входят в нацпроект как агломерация, что логично, учитывая значимость транспортных связей между ними. По сути, смежные с Петербургом дороги — это артерии для развития обеих территорий. Они используются совместно, совместно должны строиться и содержаться.

Девять наших муниципалитетов в конце прошлого года стали частью дорожной сети Санкт-Петербургской агломерации. Это Сертолово, Гатчина, Кировск, Всеволожск, Гостилицы, Рощино, Никольское, Кудрово и Мурино.

— Какими трассами сейчас занимаетесь особенно пристально?

— В этом году будет отремонтировано порядка 110 километров региональных дорог. Отдельное внимание уделено ремонту так называемых вылетных магистралей, которые соединяют область и город.

Я имею в виду Гостилицкое шоссе, дороги Новый Петергоф — Низино — Сашино, Красное Село — Гатчина — Павловск и Санкт-Петербург — Ручьи. Это не только трассы, по которым ежедневно движется поток в несколько десятков тысяч машин, но и маршруты внутреннего туризма. По Гостилицкому шоссе можно доехать до мемориалов «Атака» и «Непокоренная высота», из Нового Петергофа — до фонтанов в Петродворце, из Виллозей — до Демидовской усадьбы.

На днях, например, стартовали ремонтные работы на дороге Зеленогорск — Приморск — Выборг, являющейся региональным дублером федеральной трассы А-181 «Скандинавия». Дорожники меняют полотно от границы с Санкт-Петербургом через поселки Приветнинское и Песочный. Будут уложены два слоя асфальтобетона и укреплены обочины.

— Говоря о смежных объектах, нельзя обойти стороной транспортную ситуацию в Мурино и Кудрово. Что там предпринимается?

— Готовится обход Мурино в створе Пискаревского проспекта. Это один из самых протяженных объектов на границе Петербурга и Лен­области — почти 8 километров. Новая дорога снимет пробки на Токсовском шоссе, обеспечит удобный подъезд к восточному Мурино и Новому Девяткино. Трасса пройдет по землям Ржевского полигона. Согласие от Минобороны было одним из основных проблемных моментов при проектировании.

Реконструкция Колтушского шоссе — особый разговор. Чтобы убрать «бутылочное горлышко» в Янино, надо решить два серьезных вопроса: вынос инженерных сетей, включая переустройство газопровода, и изъятие из зоны стройки большого количества участков.

— Изъятие земли сложно идет?

— Необходимо выкупить почти 100 участков. При этом дорожное строительство в последние годы сильно изменилось: прежде чем на объект выйдет техника, требуется получить массу согласований с сетевыми компаниями. Пытаемся убедить владельцев земли ставить интересы людей выше личных, ведь решается поистине государственная задача.

Также важно, чтобы муниципальная власть обратила внимание на развитие собственной дорожной сети. Область может поддержать субсидиями, здесь главное — желание.

— Что можете сказать о развитии муниципальных дорог?

— В этом году дорожный фонд выделил муниципалам порядка миллиарда рублей на ремонт, стройку и реконструкцию местных улиц и дорог. Субсидии предоставляются на основании заявок и зависят от протяженности дорог.

За последние три года таким образом сделано 457 километров муниципальных дорог. Ключевых вопросов два: подготовка документации для заявок и выбор подрядных организаций. Считаю, что муниципальные коллеги должны отнестись к этим моментам со всей ответственностью.

— Расскажите о строительстве мостов через Свирь и Волхов. Как оцениваете ход реализации проектов?

— Скорость работ радует! Идем со значительным опережением сроков. В Подпорожье сроки строительства сокращаются вдвое — пустим транспорт в начале 2023 года вместо 2026-го. Объект крайне важный, местные жители давно ждут переправу, которая соединит город, разделенный рекой на две части, и снизит нагрузку на плотину Верхне-Свирской ГЭС. Протяженность моста — 727 метров, подъездных путей — почти 2 километра, ширина проезжей части — 7,5 метра. В Киришах опоры нового моста уже вошли в реку Волхов. Кстати, есть проект сохранения и ремонта старой переправы, чтобы движение в город и обратно шло по разным мостовым переходам.

— Не секрет, что дороги разрушаются из-за перегруженных фур и самосвалов. Как вы решаете эту проблему?

— Первое — установка автоматических постов весогабаритного контроля. Три уже поставили, на очереди еще четыре. Основная идея — накрыть «куполом» север региона, чтобы минимизировать ущерб от самосвалов из карьеров. Плюс обсуждаем создание так называемого грузового каркаса: это список дорог, по которым разрешено движение большегрузов. На проезд будут выдавать спецразрешения, ряд муниципалитетов закроют для транзита фур и самосвалов знаками и камерами. Здесь должен работать четкий принцип: заехал под знак — получил штраф, нагрузил машину — снова штраф.

При этом ответственность за перегруз должна быть обоюдной: и грузоотправителей, и грузополучателей, и перевозчиков. Надо ­отучать людей от позиции: я проехал, а дальше хоть трава не расти.

— Областные дорожные эксперты следят за новинками в дорожном хозяйстве? Используется ли у нас передовой мировой опыт?

— Безусловно. Переходный период на новые стандарты асфальтобетонной смеси про­длится до 2023 года. В прошлом году на Дороге жизни опробовали метод «Суперпейва», по которому смесь подбирается исходя из климатических и нагрузочных параметров. С этого года тестируем «Евроасфальт».

То есть для каждой магистрали подбирается уникальный состав асфальта и битума. Такое покрытие менее восприимчиво к износу, в том числе шипованными колесами.

— Как идет договорный процесс по федеральному софинансированию объектов?

— За два последних года налажен диалог с Минтрансом и Росавтодором. В Москве видят, что область — надежный партнер, и поддерживают строительство.

Наша позиция заключается в том, что параллельно со стройками должен идти ремонт магистралей: Ленобласть — ведущий транзитный регион России, объем износа дорог очень большой. Мы рассчитываем на федеральные целевые трансферты на ремонт.

Беседовала Людмила Кондрашова