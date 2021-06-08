В Кузьмоловском введен режим повышенной готовности

Соответствующее постановление областного правительства вступило в силу 8 июня в 10 часов утра.

По словам вице-губернатора по безопасности Ленинградской области Михаила Ильина, «режим повышенной готовности введен в связи с передачей от одного ведомства другому объекта (на территории Радиационного комплекса, ранее входившего состав ФГУП «РНЦ » Прикладная химия»), который имеет потенциальную радиационную опасность. Такое решение было вынесено на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для контроля за объектом в момент смены собственника.

Для контроля за обстановкой задействованы датчики, которые мониторят радиационную обстановку на территории п. Кузьмоловский постоянно. Превышений радиационного фона как ранее, так и в настоящее время не фиксируется. Никаких угроз населению объект не представляет. В дальнейшем информация в связи с введением режима повышенной готовности будет доводиться до населения ежедневно».

Он отметил, что для контроля за ситуацией на территории поселка используют датчики мониторинга радиационной обстановки. По его словам, превышений радиационного фона зафиксировано не было, риска для жителей региона нет.

«В дальнейшем информация в связи с введением режима повышенной готовности будет доводиться до населения ежедневно», — говорится в заявлении Ильина, распространенном пресс-службой.

«Признать обстановку, сложившуюся к 21 мая на территории Кузьмоловского городского поселения, обусловленную ситуацией, возникшей на территории Радиационного комплекса, ранее входившего в состав ФГУП «РНЦ «Прикладная химия», предрасположенной к возникновению радиационного загрязнения и ухудшению экологической обстановки на территории Ленинградской области», — говорится в документе.

Предприятие ФГУП «РНЦ Прикладная химия» производит фторполимерные пленки, детекторы радиационного контроля, твердые источники кислорода и другую продукцию. По данным СМИ, причиной введения режима повышенной готовности стал нерешенный вопрос охраны опасных объектов организации, которая изменила форму собственности.