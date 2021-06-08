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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские спортсмены завоевали «золото»  и «бронзу» на Спартакиаде СЗФО

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Дзюдоисты из Ленинградской области завоевали золотые и бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях среди мужчин и женщин на призы Вооруженных сил РФ, проходивших 5 июня.

На «Кубок Ярослава Керода» (эти соревнования являются отборочным этапом к чемпионату России) съехались спортсмены из 15 регионов страны. Победу в своей весовой категории завоевала воспитанница Всеволожской СШОР Елизавета Постникова. Третье место занял дзюдоист Никита Суетин в весовой категории до 100 кг.

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