Агалатовская школа искусств готовится к XXII Российско-Финляндскому культурному форуму

Состоялись переговоры между директором Агалатовской школы искусств Натальей Бородкиной и представителями Общества «Финляндия – Россия» в г. Хаапавеси об участии школы в XXII Российско-Финляндском культурном форуме, основная часть которого запланирована на сентябрь 2021 года в Рязани.

На форуме Агалатовская школа искусств представит проект «Мудрая любовь» Алексантери Ахола-Вало.

Жизнь финского художника-авангардиста, писателя, философа, гуманиста, просветителя Алексантери Ахола-Вало (1900 – 1997) тесно связана с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью (с семи до шестнадцати лет он жил в Вырице, юность провёл в Петрограде). Ахола-Вало оставил яркий след в развитии советского искусства: участвовал в создании фильма «Броненосец Потёмкин», работал над созданием первых белорусских мультфильмов, иллюстрировал книги.

Общество «Финляндия – Россия» в г. Хаапавеси заинтересовано в реализации проекта и готово привлечь к участию представителей библиотеки «Богема» и колледжа г. Хаапавеси.

В рамках проекта планируется проведение научно-практической конференции, в которой примут участие преподаватели школ искусств, библиотекари, студенты и преподаватели колледжей, сотрудники музеев, представители общественных организаций.

В Агалатово будут организованы методический круглый стол, выставка репродукций графических работ А. Ахола-Вало и тематические концертные выступления. Помимо очных мероприятий пройдут виртуальные выставки живописи по направлениям «Юные художники» и «Профессиональные художники».

Сотрудничество Агалатовской школы искусств и Общества «Финляндия – Россия» весьма продуктивно. Зимой 2021 года в рамках прямого телемоста «Финляндия – Россия» состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню друзей, который отмечается в Финляндии 14 февраля.

В настоящее время идёт активная работа над проектом «Oт книги к искусству», кульминационной точкой которого станут мероприятия, запланированные на 10 октября 2021 года. Партнёры создают творческий продукт на основе произведений детской литературы России и Финляндии. Студенты и преподаватели колледжа города Хаапавеси готовят спектакль по мотивам серии книг Э. Успенского «Простоквашино».

Для Агалатовской школы искусств таким произведением стала серия книг о Муми Троллях Туве Янссон. Ученики отделения изобразительного искусства и преподаватели школы создали серию работ, выполненных в различных техниках: живопись, лоскутное шитьё, лоскутная аппликация, графика, скульптура малых форм. Записано видео тематического мастер-класса по лоскутному шитью.

На протяжении многих лет Агалатовская школа искусств проводит межрегиональные фестивали и конкурсы, международные краеведческие выставки, в том числе при взаимодействии с финскими партнёрами. Одним из знаковых событий является ежегодный фестиваль «Романтики Балтийского моря», в котором, наряду с российскими, принимают участие и финские деятели культуры.