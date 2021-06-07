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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Уборка в посёлке Шапки Тосненского района

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Чистый воздух, зелень, пение птиц, журчание воды. Для русского человека выезд на природу, как говорят, «на шашлыки», уже стал традицией. Однако привычку убирать за собой выработали не все.

Так, под прицелом администрации Тосненского района оказались места складирования мусора вдоль «Шапкинских озер», как их прозвали в народе. Это искусственные водоемы, образованные на месте бывших карьеров в поселке Шапки. Их давно облюбовали местные жители, но вот туристов с каждым годом становится все больше, судя по тем свалкам, что образовались вдоль береговой линии.
Специалисты комитета по печати 47 региона во главе с председателем откликнулись на призыв тосненцев и приехали на уборку, что особенно актуально в Год чистой воды в Ленинградской области.
Ржавые мангалы, стеклянные и пластиковые бутылки — все это удалось собрать и вывезти буквально за один день. В поселке Шапки 6 карьеров. Вода в них очень чистая, спуски в воду песчаные, берег низкий – идеальные места для пикника. Главное, не забывать вывозить мусор!

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