Поистине народное объединение

Добровольная народная дружина Гатчины — яркий пример того, что каждый может внести свой вклад в поддержание общественного порядка в своем городе или поселке.

Дружинники в синем камуфляже появились на улицах Гатчины в 2013 году. Тогда городская администрация предложила создать ДНД. Инициативу подхватили общественники, и в команду объединились около 60 человек. Сейчас численность дружины сократилась, но авторитет общественной организации, членам которой не безразлична атмосфера в городе, в Гатчине по-прежнему высок.

«Я пришла в дружину пять лет назад, — рассказывает командир ДНД Татьяна Нечаева. — Давно мечтала заниматься общественной работой и здесь нашла единомышленников. Понимаете, наше общественное объединение поистине народное. Все мы живем в Гатчине, чувствуем пульс города, хотим быть полезными».

Татьяна подчеркивает, что правильный посыл задали первые члены дружины. Одно дело — ворчать и жаловаться на хулиганов, другое — объединиться и сделать что-то для безопасности в городе. И сейчас в костяке команды старожилы. Дружинники работают в тесной связке с Управлением безопасности, гражданской защиты населения на территории Гатчинского муниципального района и с Управлением МВД России по Гатчинскому району Ленинградской области — заключено трехстороннее соглашение.

Добровольцы изначально взяли на себя широкий круг обязанностей. Основная — патрулирование улиц. Оно ведется совместно с нарядами патрульно-постовой службы. Раньше ДНД выходила в пешие и велопатрули, теперь проводит рейды только с полицейскими, на их автомобилях.

«В патрули выходим каждую субботу, — объясняет командир ДНД. — По пятницам помогаем участковым. Участвуем в поддержании порядка на городских мероприятиях, праздниках: например, на пасхальных богослужениях, крестных ходах. В прошлом году с нашей помощью было составлено десять протоколов, возбуждено семь административных дел».

Хотя члены ДНД имеют право задержать дебошира и ждать прибытия полиции, экстренные меры применяют редко. Как правило, уже само появление людей в синих форменных жилетах действует на нарушителей порядка отрезвляюще. На странице ДНД в соцсетях — множество добрых слов от горожан. Гатчинцы сигнализируют, по каким адресам желательно появиться, и благодарят за то, что на улицах и во дворах стало спокойнее.

Отряд также дежурит на раздачах горячих обедов бездомным, которые организует благотворительный фонд «Благо Дари». Важная часть работы — участие в поиске пропавших людей. Осенью члены дружины прошли обучение на курсах по оказанию первой медицинской помощи проекта «Спасатель. Рядом» и теперь умеют грамотно действовать при обнаружении пострадавшего: провести осмотр, сердечно-легочную реанимацию, остановить кровотечение, наложить повязку. В ближайших планах — семинар по поисковой работе от спасательно-поисковой службы.

Ограничительные меры, связанные с пандемией, деятельность дружинников, с одной стороны, несколько сузили, с другой — появились новые задачи. Так, девять человек стали волонтерами проекта «#МЫВМЕСТЕ», покупали и доставляли продукты пожилым людям, находящимся на самоизоляции. Эта работа продолжается и сейчас. Важным заданием также явилось сопровождение почтальонов, доставляющих пенсии.

Старые да малые — эти категории населения дружина опекает особенно внимательно. Именно стараниями ДНД в Гатчине возродили «Зарницу», совместно с детской библиотекой ведется проект «Окно в добрый мир», для школьников организуются семинары по безо­пасности. В марте семинар провели в пригородной школе поселка Новый Свет. Ребятам объяснили, как себя вести, если с ними пытается контактировать подозрительный незнакомец, как выстраивать отношения со сверст­никами, рассказали о кибербезопасности.

Для людей старшего возраста в сотрудничестве с местной полицией провели четыре обучающих занятия. На них пытаются оградить пожилых от мошенников, которые проникают в квартиры под видом сотрудников пенсионного фонда, собеса или газовиков, учат не поддаваться на уловки жуликов.

«В дружину приходят разные и по социальному статусу, и по возрасту люди, — говорит Татьяна Нечаева. — Остаются не все. Чтобы стать членом ДНД Гатчины, нужно пройти серьезную проверку, проявить себя. Сейчас у нас 32 дружинника и два волонтера на трехмесячном испытательном сроке. Мы с радостью примем в свои ряды тех, кто радеет за родной город».