В 47-м регионе волонтеры проводят тренинги по профилактике употребления психоактивных веществ. Мы узнали, как именно готовят добровольцев в такой важной сфере.

Эвелина Аветесян учится в седьмом классе Первомайского центра образования Выборгского района Ленобласти. Три дня она в группе сверстников готовилась стать волонтером проекта «Мало запретить, нужно объяснить». Это авторская разработка Михаила Архипова, петербургского педагога-психолога с двадцатилетним стажем.

Проект ставит целью организацию работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике употребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде. Его реализуют отдел по молодежной политике администрации Выборгского района и Дом молодежи Выборга.

В конце апреля нашего корреспондента пригласили на один из таких тренингов. И вот я на месте — в Первомайском центре образования. Сегодня важное событие: Эвелина и остальные члены команды — Камила Петренко, Вероника Попова, Грач Авакемян, Дима Савин — сдают итоговый экзамен. Ребята на практике демонстрируют все, чему научились, и проводят занятие для восьмиклассников родной школы. В числе экзаменаторов, помимо Михаила Архипова, представители администрации Выборгского района и Совета молодежи поселка Первомайский.

Тринадцатилетним волонтерам непросто, ведь ребята, с которыми предстоит взаимодействовать, старше их. Да и время ограничено: всего за полтора часа нужно подробно информировать старшеклассников о вреде наркотиков и показать альтернативу.

«Вы знаете, какие виды здоровья существуют?» — спрашивает Эвелина у восьмиклассников и, дождавшись ответа, распределяет собравшихся на три группы. Первой дает задание рассказать, как влияют наркотики на физическое здоровье человека, второй — на психическое, третьей — на социальное.

Школьники, надо сказать, в тренинге участвуют довольно активно. И все же в какой-то момент Михаил Архипов вмешивается. Сразу видно: опыт работы с молодежью у него огромный — ребята оживились, дискуссия получает новый толчок.

«Неужели столь юные волонтеры смогут самостоятельно проводить подобные занятия?» — спрашиваю у Михаила Игоревича.

«Абсолютно точно! Проекту четыре года, и я многократно убеждался, что подростки с задачей справляются. Мы за это время подготовили порядка 120 волонтеров в разных районах Ленобласти. Они охватили профилактическими мероприятиями как минимум 2,5 тысячи человек», — отвечает он, параллельно внимательно наблюдая за ходом тренинга.

За три дня обучения будущие волонтеры успели многое: получили исчерпывающую информацию о психоактивных веществах и их влиянии на человека, «прокачали» организационные навыки, узнали, что такое социальное давление и как ему противостоять. Теперь ребята будут делиться знаниями с учащимися средних и старших классов из Первомайского.

К нашему разговору присоединяется директор Дома молодежи Выборга Георгий Романенко. По его словам, аналогичные семинары в районе уже проводились.

«Удается одновременно решить несколько задач, — перечисляет он плюсы волонтерского проекта. — Сейчас в поселке Первомайский обучение прошли 15 человек — это целая команда активистов, которые будут заниматься профилактикой наркозависимости. Причем явным преимуществом является то, что данную работу ведут подростки. Принцип «Равный — равному» увеличивает доверие аудитории. Готовя добровольцев, мы формируем пул будущих лидеров, тех, на кого будем в дальнейшем опираться в общественной работе».

Сам тренинг разбит на три части. Поговорив о пагубном влиянии наркотиков, участники смотрят 20-минутный фильм «Все хорошие люди» и обсуждают показанную в нем ситуацию. Затем следует командная игра по поиску того, чем можно заменить употребление наркотиков. В финале — короткий опрос: была ли встреча полезна.

«Запретить — проще всего, но толку будет мало, — резюмирует Михаил Архипов. — Наше занятие по профилактике употребления наркотиков построено на разных формах воздействия на молодежь. Мы работаем в малых группах, участники максимально вовлекаются в процесс».

Подготовила Людмила Кондрашова