«Дорога к жизни» – визитная карточка Всеволожска

Туристский фестиваль «Дорога к Жизни» проходит уже второй год подряд. В прошлом году он прошёл в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Тогда участникам предложили прислать видеоролики со своими вокальными номерами. В этом году фестиваль проходил в реальной жизни – в Парке «Песчанка».

Здесь 5 июня собрались гости и участники мероприятия. Пришедших развлекали вокалисты из разных уголков Всеволожского района. Со сцены звучали песни о любви, жизни, дружбе и мире. Но главной изюминкой фестиваля стали не песни, а представление туристских объектов. Ведь основная цель мероприятия – рассказать и показать, как много интересного во Всеволожском районе. Необязательно уезжать далеко за пределы малой родины, чтобы хорошо отдохнуть и набраться впечатлений. Особенно это актуально сейчас – во времена закрытых из-за коронавируса границ. Поэтому организаторы из отдела по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям решили пригласить во Всеволожск представителей туристских объектов.

Среди них — сотрудники музейного комплекса «Дом авиаторов», филиала Центрального военно-морского музея «Дорога Жизни», музея кошки, представители крестьянской усадьбы «Курочка Ряба», детской конной академии «Рутения», санатория-профилактория «Мельничный Ручей», конноспортивного клуба «Исток», паркового комплекса «Усадьба Богословка» и других культурных объектов.

Сотрудники филиала Центрального военно-морского музея «Дорога Жизни» приехали не с пустыми руками. Они привезли с собой очки виртуальной реальности, с помощью которых все желающие могли узнать больше о памятниках, которые находятся на Дороге жизни. Гостям рассказали о Цветке жизни, «Полуторке», церкви Николая Чудотворца в деревне Кобона, которая использовалась как временное пристанище для эвакуированных жителей блокадного Ленинграда. Можно было со всех сторон рассмотреть Разорванное кольцо или памятник «Катюш»а в деревне Углово, а также прослушать рассказ о истории создания этих памятников. Новые технологии позволяют побывать там, где никогда ещё не был, пусть даже и виртуально.

Немало впечатлений детям и взрослым подарила крестьянская усадьба «Курочка Ряба», представившая на своём стенде цыплят. Помимо них, в усадьбе живут овцы, куры, индюки и даже телята. Здесь можно не только познакомиться с животными, но и узнать об особенностях крестьянского быта, а также попробовать кашу из печи.

Открывая мероприятие, заместитель руководителя «Информационно-туристского центра» Ленинградской области Вера Шинкарева отметила, что подобные фестивали уже успели стать доброй традицией. Радует, что во Всеволожском районе тоже появился свой фестиваль, ведь очень приятно в тёплый солнечный день собраться вместе, насладиться выступлениями артистов и просто приятно провести время.

Екатерина Королева

Фото Антона Крупнова