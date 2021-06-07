В Щеглово будет новая школа и чистая вода

Всеволожский район продолжает активно участвовать в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству общественных территорий.

Как сообщил глава администрации Щегловского сельского поселения Николай Казанцев, за прошедшие пять месяцев текущего года в поселении активно проводились работы по приведению дорог в нормальное состояние посредством грейдирования, а также спил старых и больных деревьев, представляющих угрозу для жителей. Сюда же можно отнести завершение экспертизы проекта межпоселковой дороги протяжённостью 900 метров, которая в будущем соединит социальные объекты. Ведутся работы по строительству семи площадок ТБО с раздельным сбором мусора.

В поселении проведены первичная обработка местности от борщевика Сосновского, покос травы и акарицидная обработка Щегловского парка.

В приоритете у администрации забота о детях: на детских площадках приведены в порядок игровые зоны, а школьники, согласно проекту, уже в обозримом будущем смогут учиться в новой школе, рассчитанной на 400 учеников.

После получения положительного заключения экспертизы в поселении начались работы по проектированию газопровода в д. Каменка. Продолжаются работы по строительству газопровода в п. ст. Кирпичный Завод.

Ресурсоснабжающей организацией ООО «Интехстрой» ведутся проектные работы по реконструкции водоочистных сооружений поселка. Для улучшения качества питьевой воды будут установлены современные фильтрующие установки.

Всё это, безусловно, положительно повлияет на качество жизни проживающих в поселении людей.