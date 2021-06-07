В «Гостях у Олениных» побывали национальные коллективы

В пятнадцатый раз Приютино принимало гостей на Фестивале национальных культур. В прекрасный летний день под сенью старинных деревьев в чудесном парке собрались жители города, чтобы отдохнуть, а заодно и приобщиться к культуре.

У фестиваля «В гостях у Олениных» замечательные традиции, которые создавались в течение полутора десятилетий: и на сей раз гости с удовольствием прогуливались вдоль торговых рядов, где можно было не только полюбоваться, но и приобрести товары народных промыслов, а также принять участие в мастер-классах.

И, конечно, работала Поляна народных игр и потех – без нее невозможно представить этот летний праздник, который весело и интересно проводят «Всеволожская артель» и театральная студия «Люди и куклы».

Фестиваль начался с поздравлений. К участникам и гостям с теплыми словами приветствий обратились Светлана Хотько, заместитель главы администрации Всеволожского района, депутат городского совета Полина Попова и новый директор Музея-усадьбы «Приютино» Ольга Морозова.

На летней сцене выступали творческие коллективы Всеволожского района: ансамбли «Крупеничка» и «Веретенце», «Узорица», «Надежда», «Фейерверк», «Дуэт».

В гости со своими творческими номерами приехали: танцевальный коллектив еврейского народного танца «Рикудей ам», ансамбль немецкой песни «Лорелея», украинский ансамбль «Рось», ансамбль грузинского танца «Сихарули», ансамбль грузинской песни «Дариали», ансамбль израильского танца «Оазис», корейский ансамбль «Ариран», татарский ансамбль «Файда», ансамбль польской песни и танца «Корале», башкирский фольклорный ансамбль «Ирандек», башкирский танцевальный коллектив «Наза», танцевальный коллектива «Калинушка».

«Гвоздем» праздничной программы стала певица из Китайской народной республики Пэн Иньлай.

— Наши страны связывает давняя и тесная дружба. Конечно, приятно, что меня пригласили принять участие. Спасибо всем всеволожцам за такой теплый прием! — поделилась своими эмоциями певица.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА