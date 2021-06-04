V Всероссийский полумарафон «ЗаБег. РФ» в Гатчине

Всё больше людей выбирает здоровый образ жизни и занятия спортом. Сегодня это уже не просто веяние моды, а необходимость. В поддержании бодрого спортивного духа жителям Ленинградской области традиционно помогает столица – город Гатчина, которая включилась во Всероссийский полумарафон «ЗаБег.рф». Антиковидные ограничения по-прежнему действуют, поэтому к участию допустили около пятисот легкоатлетов-любителей.

Полумарафон одновременно стартовал в 9 утра в 85 регионах Российской Федерации. Это самый крупный полумарафон с синхронным стартом и, конечно, яркий праздник. У спортсменов был выбор дистанции: 1, 5, 10 или 21 километр. Маршрут пролегал по центральным улицам города. Ориентироваться марафонцам помогали достопримечательности ленинградской столицы: Ингербургские ворота, Павловский собор, павильон «Березовый домик», Коннетабль и Гатчинский дворец.

Полумарафон, а это 21 км, был пройден участниками в среднем за полтора-два часа. Победителем стал однофамилец известного музыканта Сергей Макаревич. Его время – 1 час 13 минут. Многие: и женщины и мужчины выбирают бег, чтобы освободить голову от посторонних мыслей и, конечно, для поддержания хорошей формы. А затем незаметно втягиваются в этот спорт, достигают результатов. Так петербурженка Александра Лыжина пришла первой среди женщин. Ее время – 1 час 37 минут.

Развитие массового спорта в Ленинградской области осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Руководство 47 региона планирует обеспечить все районные центры, так называемой, «большой тройкой спортивных объектов»: стадионом, ледовом ареной и бассейном, что, безусловно, положительно скажется на здоровье ленинградцев.

Одновременно с забегами проходила торжественная церемония награждения победителей в абсолютном первенстве и в каждой возрастной категории. Все финиширующие участники получили памятные медали и футболки. В возрастной группе от 55 и старше первое место уверенно занял житель Гатчины Олег Прокошев. Он пробежал полумарафон за 1 час 44 минуты.

https://youtu.be/7qayI619TfU