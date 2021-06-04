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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе будет создана новая инвестиционная структура

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В ходе работы проходящего в настоящее время Санкт-Петербургского международного экономического форума глава 47 региона Александр Дрозденко и гендиректор ООО «ИнвестБугры» Сергей Ломиногин  подписали соглашение о сотрудничестве.

Так, планируется создание  новой инвестиционной структуры, что позволит расширить во Всеволожском районе  инженерно-транспортную сеть, а также осуществить строительство объектов недвижимости промышленного назначения и организацию различных производств на базе многофункционального производственно-логистического комплекса «RAUM Бугры».  Кроме того, специалисты прогнозируют создание  на предприятиях этого индустриального парка  порядка полутора тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций в данный проект оценивается  в 10 миллиардов рублей.

В ходе подписания соглашения губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подчеркнул, что высокие темпы жилищного строительства в агломерациях тесно связаны с развитием инженерно-транспортной инфраструктуры и современной, безопасной промышленной зоны.  По мнению главы 47 региона,  в Ленинградской области  жители новостроек  должны быть обеспечены  квалифицированной работой неподалеку от дома.

Светлана Завадская

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