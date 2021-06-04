Во Всеволожском районе будет создана новая инвестиционная структура

В ходе работы проходящего в настоящее время Санкт-Петербургского международного экономического форума глава 47 региона Александр Дрозденко и гендиректор ООО «ИнвестБугры» Сергей Ломиногин подписали соглашение о сотрудничестве.

Так, планируется создание новой инвестиционной структуры, что позволит расширить во Всеволожском районе инженерно-транспортную сеть, а также осуществить строительство объектов недвижимости промышленного назначения и организацию различных производств на базе многофункционального производственно-логистического комплекса «RAUM Бугры». Кроме того, специалисты прогнозируют создание на предприятиях этого индустриального парка порядка полутора тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций в данный проект оценивается в 10 миллиардов рублей.

В ходе подписания соглашения губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подчеркнул, что высокие темпы жилищного строительства в агломерациях тесно связаны с развитием инженерно-транспортной инфраструктуры и современной, безопасной промышленной зоны. По мнению главы 47 региона, в Ленинградской области жители новостроек должны быть обеспечены квалифицированной работой неподалеку от дома.

Светлана Завадская