Стадион, сцена для школы искусств и многое другое

Бюджет Всеволожского района будет уточнен. Плюс 620 миллионов рублей – это дополнительные расходы на образование, а также строительство и ремонт социальных объектов. Откуда появились дополнительные средства и на что именно они будут направлены, рассказывает председатель Комитета финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Анна Геннадьевна Попова.

Откуда в наше непростое с экономической точки зрения могут появиться немалые дополнительные средства?

Отдельное спасибо хочется сказать нашему управлению экономики. Уже несколько лет специалисты управления ведут планомерную работу по поддержке малого бизнеса, благодаря чему предприниматели активно регистрируются в районе. А это налоги, конкретно – налог, который предприниматели платят по системе упрощенного налогообложения. Так в этом году бюджет получит сверх плана 620 миллионов рублей. С учетом того, что изначально бюджет планировался с дефицитом, на дополнительные расходы мы можем направить 420 миллионов рублей. В основном это, как всегда, образование.

Назовите наиболее интересные проекты, которые можно будет реализовать.

В первую очередь это оборудование для новой школы, которая откроется во Всеволожске на улице Шишканя. На эти цели будет направлено 30 миллионов рублей. Еще 450 000 – это современная сцена для отделения Колтушской школы искусств, которая открывается в Кудрово – там под эти цели арендовано здание. Нет, наверное смысла перечислять десятки дополнительных строк по программам ремонта школ и детских садов. Как всегда в этом сезоне работы будут вестись по семи десяткам адресов. Отдельно скажу о решении вынести на рассмотрение депутатов оказание финансовой поддержки автопредприятию «Грузино», которое работает на множестве социальных маршрутов. Стабильное транспортное сообщение – это социально-значимое направление для нашей обширной территории.

В районе активно развивается спорт, помогут ли дополнительные средства усилить работу в этом направлении?

Конечно. Во-первых, выделены средства на предпроектные работы по футбольному стадиону возле здания Всеволожской школы Олимпийского резерва во Всеволожске. Также предусмотрены средства для ремонта фасада и строительства котельной здания ее филиала в поселке имени Морозова. Кроме этого будет проектироваться физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Рахья.

Можно ли говорить, что все программы, реализация которых запланирована на этот год будет исполнены?

Вне всякого сомнения. Наш район, как и вся Ленинградская область, демонстрирует не только экономическую стабильность, но и рост. Это напрямую зависит от состояния экономики региона в целом. Повторюсь, бюджет – это налоги. И наш регион по праву является одним из лидеров по показателям экономического роста в стране!