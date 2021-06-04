Смерфит Каппа РУС планирует увеличить производство гофрокартона во Всеволожске

В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и управляющий директор концерна «Смерфит Каппа РУС» по Северо-Западу Сергей Паршин подписали соглашение о сотрудничестве. Так, компания, одна из промышленных площадок которой расположена во Всеволожске, намерена реализовать инвестиционный проект и вложить в развитие производства более одного миллиарда рублей.

Проект предусматривает общую реновацию существующих производственных мощностей, включая модернизацию уже имеющегося и закупку нового оборудования, что позволит поднять производительность и качество выпускаемой продукции, в том числе и за счет максимальной роботизации процесса. По мнению специалистов, эти меры позволят увеличить объем производства гофрокартона на заводе во Всеволожске до 23,7 миллиона квадратных метров в год.

Комментируя подписанное соглашение, губернатор ЛО отметил, что увеличение спроса на экологическую продукцию «Смерфит Каппа РУС» обуславливает развитие инвестиционных планов компании. Губернатор сравнил экономику и промышленность 47 региона с точным часовым механизмом.

«Есть спрос – есть предложение, а главное – желание предприятий расти и развиваться», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Светлана Завадская