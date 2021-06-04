Путешествовать по «Карте времени» будут молодые автомобилисты

В День России, 12 июня, во Всеволожском районе состоится автоквест «Карта времени», посвященный 80-летию Дороги жизни. Участвовать смогут команды до пяти человек в возрасте от 18 до 35 лет, с автомобилем.

Мероприятие проводит «Ресурсный добровольческий центр» – областное учреждение, созданное в 2020 году в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

Участникам необходимо до 9 июня создать командную заявку. Регистрация осуществляется в 2 этапа. Первый ─ индивидуальный ─ все участники команд должны зарегистрироваться на сайте АИС «Молодежь России» по ссылке https://myrosmol.ru/auth/login?redirect=https%3A%2F%2Fmyrosmol.ru%2Fevent%2F67646 Второй этап ─ командный ─ заявку от команды заполняет только капитан по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1pWns8hDAsg5Ir5oyvmDwgcflb2dHlbz2HoCFEPkFNLg/viewform?edit_requested=true

Подробная информация о квесте размещена в телеграм-канале автоквеста https://t.me/kartavremeni.