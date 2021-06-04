Рассказываем, что такое конфликт интересов и чем он вреден для государственной службы.

«Клановое» хозяйство

Семейственность, язва начальственных клановых отношений, исторически была свойственна управленцам. Это отражено и в литературе: «Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку, / Ну как не порадеть родному человечку!» (Александр Грибоедов).

Борьбу с семейственностью в госучреждениях вела с первых лет советская власть, но не очень последовательно. Один сотрудник Совнаркома как-то пожаловался, что жесткость норм мешает принять на работу ценного специалиста, так как декрет ограничивает совместную службу родственников. На его вопрос, можно ли обойти декрет, Ленин жестко ответил: «Нельзя. За одно такое предложение отдают под суд». Однако советовал добиться официального исключения из правил, если это нужно для пользы дела. Благодаря такому гибкому подходу госаппарат прорастал личными связями, а советское плановое хозяйство позднее прозвали «клановым».

Сейчас такие служебные связи под запретом. Госслужащим полагается избегать конфликта интересов, и это касается не только родственных уз.

Родной завод

В 2020 году органы прокуратуры провели антикоррупционные проверки Россельхознадзора и выявили родственный бизнес у руководителей управлений сразу в нескольких регионах.

Так, глава одного из управлений из Рязанской области передал по сомнительной схеме контрольный пакет рыбоперерабатывающего предприятия и взятый в аренду участок с озером своему пасынку. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с землей.

Свой подрядчик

В Иркутской области прокуратура три года назад опротестовала государственный заказ на обслуживание Усть-Илимской городской детской поликлиники. Торги были признаны незаконными, поскольку проверка выявила конфликт интересов.

Контракт получила клининговая фирма «Валькирия». Учредителем и совладельцем этой коммерческой компании была сотрудница поликлиники, которая по своей должности выполняла функции контрактного управляющего. Администрация области подавала апелляцию, но прокуратура доказала свою правоту в арбитражном суде.

Вуз по блату

Одна из общественных организаций провела исследование, в ходе которого стало очевидным, что дети чиновников и генералов легко поступают в лучшие университеты. Это делается в рамках целевого набора от структур, где работают их родственники.

По данной схеме ведомство, заинтересованное в специалистах, может отправлять абитуриентов на учебу, предоставлять им дополнительную стипендию и жилье. В этом случае конкурс небольшой, можно пройти в вуз и с низкими баллами ЕГЭ. В российских вузах до 30% бюджетных мест по многим специальностям распределяют через такие квоты.

Общественники изучили целевые наборы в 15 учебных заведениях. Из 3000 студентов, поступивших за четыре года по целевому набору, 102 человека оказались родственниками чиновников в тех госструктурах, что направили молодых людей на учебу. Явно не обошлось без связей и властных полномочий. Большинство этих студентов не смогли бы поступить в вузы без целевого набора, так как на экзаменах набрали меньше проходного балла, поясняют авторы исследования.

«В текущем виде целевой набор провоцирует коррупцию и несправедливость. Такое поступление возможно, но оно должно происходить открыто и под общественным контролем», — комментирует доцент РАНХиГС Юлия Галямина.

Перегибы на местах

Борьба с семейственностью иногда выходит боком. Шесть лет назад власти одного из районов Петербурга перестарались в антикоррупционной политике, начав «вычищать» педагогические династии учителей и медиков.

Администрация усматривала в служебно-родственных связях соблазн пристрастного подхода, поблажек по работе и завышения зарплат. И если ранее государство славило профессиональные династии, то в данном случае матерям и дочерям, работающим в одной школе, предлагали выбирать между увольнением «по собственному» или по сокращению.

После критики такую деятельность прекратили. Ее не поддержали ни главы других районов, ни местные парламентарии.

«Это не тот уровень, с которого нужно начинать бороться с коррупцией. Если проблемы есть, то решать их нужно, разбирая каждую ситуацию отдельно», — резюмировал один из депутатов петербургского ЗакСа.

Личная заинтересованность

Суть понятия «конфликт интересов» раскрывает статья 10 Федерального закона «О противодействии коррупции». Это ситуация, при которой личная заинтересованность должностного лица может подрывать добросовестность его труда, влиять на надлежащее и беспристрастное исполнение обязанностей или осуществление полномочий.

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения выгод самим должностным лицом или его родственниками, деловыми партнерами, совладельцами и прочими людьми, близкими ему по семейным, дружеским, деловым или иным отношениям.

Президентские поправки, внесенные в закон в 2015 году, уточнили понятие и расширили круг субъектов, обязанных избегать конфликта интересов. Создана единая система контроля за доходами и расходами должностных лиц: от депутатов и чиновников муниципального уровня до сотрудников федеральных органов власти и иных специалистов, имеющих публичные обязательства перед гражданами.

Если замешанный в конфликте интересов чиновник не принял мер для предотвращения или урегулирования ситуации, его могут уволить по статье «Утрата доверия». Если это депутат, ему грозит лишение полномочий.

Подготовил Дмитрий Полянский