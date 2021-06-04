Оказаться в 13 веке, не выезжая за пределы Ленинградской области, оказывается вполне возможно. В деревне Самушкино прошел исторический праздник — «Слава русскому оружию». Здесь ежегодно отмечают День победы на реке Воронежке при обороне Ладоги, которая произошла в 1164 году.

Благодаря работе клубов исторической реконструкции, попадаешь в аутентичное поселение времен былинного Ильи Муромца. Вокруг пригожие красавицы и добрые молодцы, ратные доспехи и даже ладья. Внимание уделяется не только каждой детали одежды, но и быту того времени.

Организацией праздника занимается Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Благодаря инициативе и работе местных энтузиастов создан Историко-культурный центр «Воронега». Его задача – сохранение наследия Потанинской земли. Также в планах — создание рекреационно-туристической зоны.

857 лет назад это сражение закончилось полным разгромом шведской рати, вторгшейся в новгородские владения. Битва по праву считается первой победой русского оружия и знаменательным событием отечественной военно-политической истории. Тот бой у реки стал своеобразным испытанием не только ратных знаний и опыта, но и моральных качеств ладожан и новгородцев, которые, не смотря на взаимные обиды, объединились. В следующий раз шведы отважатся вторгнуться в русские пределы только 76 лет спустя, в 1240 году, но и тогда молодой Александр Ярославич одержит над ними победу в Невской битве.

Около шестисот зрителей, ленинградцев и гостей региона расположились на поле возле храма. Здесь прошел концерт с участием ансамблей и солистов Ленинградской области. Желающие могли поучиться ратному искусству у мастеров, а любители ремесел осваивали ковку, резьбу по дереву, плетение и даже гончарное дело.

https://youtu.be/_b7VngCFjas