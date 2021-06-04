«Бугровские высоты» оказались трудными, но доступными

На стадионе Бугровской школы прошло зрелищное спортивное мероприятие для подрастающего поколения.

В соревнованиях по преодолению полосы препятствий участникам надо было проявить силу, ловкость, продемонстрировать спортивное мастерство. Победа в руки легко не шла: командам приходилось пробираться через мосты, лабиринты и тоннели. Сложнее всего оказалось задание на преодоление трехметровой паутины.

В состязаниях участвовало около 60 ребят, а главным судьей был председатель совета Кузьмоловской школы спортивного ориентирования Александр Шеин.

В следующий раз дети и подростки будут преодолевать «Бугровские высоты» осенью.

Фото из группы в «ВКонтакте» МО «Бугровское сельское поселение»