О газете Контакты Для рекламодателей

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

«Бугровские высоты» оказались трудными, но доступными

0 Комментариев

На стадионе Бугровской школы прошло зрелищное спортивное мероприятие для подрастающего поколения.

В соревнованиях по преодолению полосы препятствий участникам надо было проявить силу, ловкость, продемонстрировать спортивное мастерство. Победа в руки легко не шла: командам приходилось пробираться через мосты, лабиринты и тоннели. Сложнее всего оказалось задание на преодоление трехметровой паутины.

В состязаниях участвовало около 60 ребят, а главным судьей был председатель совета Кузьмоловской школы спортивного ориентирования Александр Шеин.

В следующий раз дети и подростки будут преодолевать «Бугровские высоты» осенью.

Фото из группы в «ВКонтакте»  МО «Бугровское сельское поселение»

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Есть такая школа: ей 150 лет!
  2. От Дома пионеров – до Дворца творчества
  3. Губернатор Ленобласти отмечает юбилей
  4. Чемпионы из седьмой школы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code