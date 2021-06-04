«Аргус» проследит за госслужащими

Новые технологии, разработанные сотрудниками администрации Ленинградской области, снизят возможности коррупции. Систему «Аргус» уже успешно применяют для предотвращения конфликта интересов и для розыска «подозрительных богатств» у должностных лиц и их окружения.

Автоматизированную информационную систему «Аргус» внедрили в IV квартале 2020 года. «Этот программный продукт ведет мониторинг в отношении должностных лиц, обязанных представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера», — комментируют в региональном управлении профилактики коррупционных и иных правонарушений.

Сканируя справки о доходах, компьютер выполняет первичную проверку полноты и достоверности данных. Сокращаются затраты на анализ сведений. Эффект заключается также в своевременном выявлении и предупреждении коррупционных правонарушений в части конфликта интересов. Поиск по заданным критериям позволяет выявить пересечения среди должностных лиц: например, совпадение по фамилии, месту учебы или службы.

Если система заметит неладное, последуют тщательные проверки достоверности и полноты сведений, оценка служебного поведения. В случае если факт нарушения законодательства будет подтвержден, виновных привлекут к дисциплинарной ответственности: от выговора вплоть до увольнения в связи с утратой доверия.

С использованием «Аргуса» также вырабатывают конкретные меры по предотвращению либо урегулированию конфликта интересов. В будущем планируется развивать систему в таком направлении, чтобы она позволяла еще и вести работу по выявленным коррупционным рискам, готовить дополнительную отчетность. Все это делает государственное управление еще более прозрачным, помогает предотвратить или пресечь должностные нарушения на ранней стадии. А значит, повышает законопослушность представителей власти и качество жизни в регионе.