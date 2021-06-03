Решить проблемы со здоровьем поможет сервисный центр КМБ

Всеволожская клиническая межрайонная больница объявила о запуске сервисного центра. Теперь в течение 12 часов, с 8.00 до 20.00 ежедневно, без праздников и выходных опытные специалисты помогут жителям района решить многие проблемы в режиме онлайн или в телефонной беседе – записать пациента на прием к врачу, принять вызов на дом и многое другое. Есть уточнение – все же по выходным, после 14.00, сотрудники сервисного центра ответят только на вопросы, касающиеся заболевания ковидом и требующие безотлагательного решения.

Звонки по телефону 8 (813-70) 43-149 принимают 18 операторов, обратиться в сервисный центр могут пациенты из всей зоны обслуживания Всеволожской КМБ.

Сервисный центр во Всеволожской КМБ создан по инициативе главного врача Константина Шипачева. Идея родилась на пике эпидемии ковид-19, когда пришлось ввести ограничения для пациентов на посещение амбулаторий и поликлиник. Оперативно созданная рабочая группа разработала алгоритм взаимодействия с пациентами, также была создана база наиболее актуальных вопросов и востребованных услуг.

Кроме того, участники рабочей группы провели огромную работу по обучению сотрудников, подготовке чек-листов и нормативной документации. Сотрудники IT-отдела создали специальные программы для оптимизации всех процессов, которые прошли предварительное тестирование.

В настоящее время сервисный центр действует в рабочем режиме, при необходимости система может быть дополнена другими функциями.

Светлана Завадская