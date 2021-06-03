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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

О незаконных свалках можно сообщить Уполномоченному по правам человека

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В День эколога, 11 июня, с 10.00 до 15.00 Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области проведет «горячую линию» по вопросам стихийных свалок в регионе, приуроченную ко Всемирному дню окружающей среды.

Достоверную информацию о нахождении на территории региона несанкционированных свалок, о незаконном сбросе отходов или о других нарушениях можно сообщить по тел. 8 (812) 916-50-63.

Поступившие сообщения будут переданы в органы исполнительной власти и местного самоуправления для оперативного реагирования.

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