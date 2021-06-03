От компаний Илона Маска до производства эмбрионов: Ленинградская область на форуме

На Петербургском международном экономическом форуме Ленинградская область планирует заключить соглашений примерно на триллион рублей.

Вся палитра ведущих предприятий региона представлена на стендах ПМЭФ-2021. Солидные предприниматели в дорогих костюмах дискутируют на важные темы, бодро изучая многоступенчатые таблицы и демонстрируя свои аналитические способности.

– Ленинградская область – один из лидеров в реализации инновационных проектов в агропромышленном комплексе, – говорит Александр Дрозденко. – В рамках форума мы надеемся заключить соглашение, которое позволит открыть собственное производство эмбрионов птиц. 47-й регион – один из ведущих производителей яиц и мяса птицы. Ленинградская область динамично развивается и входит в десятку перспективных региональных экономик. Мы открыты для сотрудничества, в том числе и с компаниями Илона Маска. Только, знаете, насильно мил не будешь. Поэтому каждый вправе выбрать для сотрудничества понравившийся ему регион.

Как отметил губернатор, Ленинградская область отличается уникальной логистикой, наличием серьезных инженерных коммуникаций, квалифицированной рабочей силой, а значит, имеет преимущества.

Ирэн Овсепян