Во Всеволожске пройдёт туристский фестиваль «Дорога к Жизни»

Фестиваль «Дорога к Жизни» состоится во второй раз. В прошлом году он проходил в онлайн-формате. В этом году планируется встреча вживую – на Песчанке. Сюда приглашают всех желающих 5 июня к 12:30.

Организован фестиваль отделом по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям, а цель этого мероприятия — доказать, что во Всеволожском районе много мест, которые могут быть интересны туристам.

Гостей ждёт концертная программа, работа ярмарки мастеров народно-художественных промыслов и, конечно, площадки туристских объектов. На мероприятии соберутся представители музейного комплекса «Дом авиаторов», гости из крестьянской усадьбы «Курочка Ряба» и детской конной академии «Рутения», представители паркового комплекса «Усадьба Богословка», которые расскажут об уникальных особенностях своих объектов, о том, чем они привлекательны для гостей. Далеко не все знают, как много на территории района интересных мест. Фестиваль поможет восполнить эти пробелы.

Екатерина Королева