Бесплатно сдать тест на ВИЧ можно во Всеволожске

Всех желающих бесплатно сдать тест на ВИЧ-инфекцию приглашают 3 июня прийти на Юбилейную площадь. Здесь с 12:00 до 18:00 будут находиться мобильные пункты тестирования. Примечательно, что акция не только бесплатная, но и анонимная.

Сегодня любой желающий сможет пройти анонимное экспресс-тестирование и получить консультацию. Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» организована, чтобы призвать людей более ответственно относиться к своему здоровью. Многие даже не подозревают о своём вич-статусе, а значит, не могут начать лечение. Другие – подвержены стереотипам о ВИЧ, считают его болезнью маргиналов и уверены, что с ними такого точно не случится. Однако этот вирус распространён среди всех слоёв населения. «Тест на ВИЧ: Экспедиция» – Всероссийская акция, которая проходит по всей стране. Проводится она по инициативе Министерства здравоохранения Российской Федерации.

«Борьба с распространением ВИЧ-инфекции не может быть отложена на потом. За последние годы достигнуты серьезные успехи, но останавливаться нельзя. Одна из важнейших задач на сегодня – донести информацию о ВИЧ до каждого. Уже несколько лет подряд мы активно привлекаем к участию в акции бизнес, некоммерческий сектор, специалистов и просто неравнодушных волонтеров. Акция проводится с 2016 года и в этом году станет самой масштабной по охвату», – говорит министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «МПК «ПАТРИОТ-АЛЬФА» | ЮНАРМИЯ | Всеволожск»