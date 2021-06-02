Сколько зарабатывает репетитор иностранных языков во Всеволожске?

Я высококвалифицированный преподаватель с огромным стажем работы в школе с углубленным обучением немецкому и отличными результатами ЕГЭ и всероссийских олимпиад. Мое репетиторство началось с обычных школьных дополнительных занятий со своими учениками. Само собой, бесплатных.

Как оказалось, бесплатные занятия принесли много пользы:

я поняла, что индивидуальное обучение дает более быстрый результат, чем обычные уроки. Мне было с чем сравнивать, ведь углубленно иностранные языки учат практически ежедневно целых 10 – 11 лет;

пришлось разработать собственные пособия на основе имевшихся учебников;

эти материалы и приобретенный опыт мне пригодились, когда пришлось заниматься репетиторством за деньги;

свои плоды принесли и успехи моих учеников при поступлении в профильные институты, а «сарафанное радио» поведало об этом всему городу.

Сколько зарабатывает репетитор иностранного языка в месяц?

Цены разных репетиторов за урок могут сильно отличаться. Некоторые намеренно запрашивают мало, надеясь таким способом найти больше учеников. Но большинство все-таки придерживается средних расценок своего города.

Я всегда подхожу к стоимости занятий дифференцированно, но труд свой ценю и слишком дешево не работаю. Безусловно, занятия с малышами по сложности отличаются от обучения старшеклассников и студентов. Однако урок с третьеклассником порой выматывает сильнее, чем осмысленная практика языка с человеком, повышающим свой уровень. Именно поэтому с малышами я занимаюсь в день не больше часа (45 – 60 минут), а со старшими – не меньше полутора часов (сдвоенные уроки по 45 минут с небольшим перерывом).

Сегодняшние конкретные цифры стоимости моих занятий:

с младшими школьниками (в зависимости от класса) 700 – 800 рублей за 45 минут;

с учениками средних классов – 1000 рублей за 60 минут;

со старшеклассниками – 1500 рублей за 90 минут;

со взрослыми (в зависимости от цели) не меньше 1500 рублей за 90 минут, но за бизнес-курс и другие сложные занятия – до 2000 рублей.

Если никто из учеников не болеет и нет каникул, то в неделю выходит примерно 20 тысяч, а в месяц – около 80. За первый квартал 2019 года заработала репетиторством немного больше 200 тысяч. Доходы не гигантские, но вполне сопоставимые с самыми высокими заработками в нашем регионе.

Советы будущим репетиторам. С чего начать?

Исходя из собственного опыта, хотелось бы пожелать всем, изучающим иностранные языки, заранее готовиться к этому нелегкому делу:

на уроках в школе и в университете, а также на занятиях с репетитором обращайте внимание на методы, которые использует ваш преподаватель;

фиксируйте себе названия пособий и фамилии авторов учебников;

сохраняйте все выполненные задания;

анализируйте свои результаты.

Всё это поможет вам в студенческие времена подработать, давая уроки школьникам, а иногда и своим однокурсникам. Главный совет тем, кто уже приобрел достаточные знания языка, чтобы начать заниматься репетиторством – реально оценивайте свои возможности:

не беритесь за репетиторство, если вам не по душе работа учителя;

не занимайтесь этой работой, если в учениках вас раздражает отсутствие умений и навыков;

не надейтесь, что все получится само собой, готовьтесь к каждому занятию, подбирая заранее материал;

имейте всегда под рукой компьютер с выходом в интернет, где сейчас можно найти прекрасные упражнения для занятий;

освойте удаленные методы преподавания по скайпу – это поможет увеличить число учеников и, соответственно, заработок;

составляйте расписание занятий, указывая место и время проведения каждого урока.

Вам придется решить для себя, где вы будете заниматься: у себя или на дому у учащихся. У меня в этом отношении все сложилось удачно: к счастью, за все годы не пришлось ходить ни к одному ученику. Я всегда занимаюсь в своей квартире, где есть под рукой всё необходимое: учебники, сборники упражнений и собственные наработки, оформленные в печатном и электронном виде. Немаловажно для моих занятий и наличие быстрого устойчивого интернета для обычных уроков и занятий по скайпу.

Автор – член ассоциации репетиторов Всеволожска.