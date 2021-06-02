Самозанятым  рассказали о том, как открыть свой бизнес

Число самозанятых во Всеволожском районе бьет все рекорды. По последним данным, озвученным на одном из заседаний областного правительства, район вдвое перевыполнил заранее установленный план. Специальным налоговым режимом уже пользуется более шести тысяч человек.

— На вебинаре обсуждались вопросы государственной поддержки самозанятых, — рассказывает руководитель Фонда развития предпринимательства Всеволожского района Ирина Кондратьева. — Рассчитывать на нее могут лишь те, кто находится в сложной материальной ситуации, тогда есть шанс претендовать на социальный контракт в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, самозанятые могут рассчитывать на микрозайм до 500 тысяч. Если индивидуальный предприниматель перешел на новый налоговый режим, он вправе воспользоваться стартовой субсидией. Но, безусловно, прежде чем брать средства, необходимо подумать: не станут ли эти деньги лишним обременением. Как отмечает Ирина Кондратьева, в России уже 2,3 млн самозанятых.

— Это просто бум какой-то, — отмечает собеседница. – Начинающие предприниматели понимают, что государство дает шанс без особых рисков начать свое дело. Ну а если предпринимательская деятельность пошла в гору, можно масштабировать бизнес.

— До того, как стать самозанятой, я зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, — рассказывает участница вебинара, мастер по плетению кос Анна Тимичева. – Приходилось сдавать отчеты и платить налоги. О том, что могу воспользоваться новой системой, узнала, когда заговорили, что отменяется налоговый режим ЕНВД. Сама скачала приложение и буквально в несколько кликов стала самозанятой. Единственное неудобство — нет пенсионных отчислений, а значит, в старости придется довольствоваться минимальными выплатами.

Ирэн Овсепян