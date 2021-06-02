«Радуга детства» засияла над Всеволожском

Международный день защиты детей широко отметили во Всеволожске. 1 июня прошло множество мероприятий, призванных не только развлечь детей, но и напомнить взрослым, что их задача – обеспечить малышам счастливое настоящее. В парке у Всеволожского ЦКД развернулась программа «Радуга детства». Гостей ждали песни, танцы и весёлые конкурсы.

Сюда пригласили ребят из летних лагерей дневного пребывания, подростков из трудовых бригад, а также всех желающих от мала до велика. Открыло праздник выступление детского вокального ансамбля «Антуриум». С приветственным словом выступили председатель комитета по опеке и попечительству администрации Всеволожского района Ирина Гончарова и заместитель председателя совета депутатов МО «Город Всеволожск» Лидия Чипизубова.

Затем началась яркая концертная программа. На сцене блистали хореографический ансамбль «Надежда», ансамбль современного танца «Грани», детский коллектив аэробики «Светлячок», а также артисты оригинального жанра. Многодетные семьи района наградили благодарственными письмами главы районной администрации.

Организаторы подошли к празднику основательно: оборудовали фотозону, подготовили для участников задания и конкурсы, а также поработали над созданием различных площадок. Всеволожский детский технопарк «Кванториум» представлял свою интерактивную площадку. Здесь можно было пообщаться с роботом и попросить его рассказать скороговорку. Кроме того, всем желающим предложили поучаствовать в химических опытах.

Всеволожская детская библиотека представила новые книги. Её сотрудники провели викторину для малышей. Ответившие правильно получали в подарок журналы и книги. Одним словом, праздник удался.

Екатерина Королева

Фото Антона Крупнова