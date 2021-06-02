В Южном прозвучали голоса Всеволожского района

Конкурс, которого с нетерпением ждали более семидесяти участников от 7 лет до 60 и старше, состоялся. Именно такой возрастной диапазон был представлен на «Голосе Всеволожского района», проходившем уже в шестой раз на сцене Культурно-досугового центра «Южный». Довольно разнообразная тематика, заявленная организаторами – отделом культуры и КДЦ, – позволила расширить границы репертуара, а потому в зале звучали вокальные номера как гражданско-патриотической, так и лирической направленности.

Жюри выпала непростая задача: выбрать из большого числа участников победителей в четырех возрастных категориях. Напряженная работа продолжалась с 12 дня до 19 вечера. Возглавила жюри, в составе которого были пять человек, Мария Литке – ведущая солистка оперной труппы Михайловского театра, лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов.

Александр Беганский – лауреат всероссийских и международных конкурсов, педагог по классу вокала ДШИ им. М.И. Глинки, входивший в состав жюри, очень высоко оценил как организацию конкурса, так и вокальный уровень участников. У профессионалов, оценивающих выступления, споров и разногласий не возникало, победителей они определили единодушно, хотя разница в баллах у некоторых участников была совсем незначительной.

Александр Михайлович уверенно сказал, что во Всеволожском районе много талантливых вокалистов, и обучаются они у замечательных педагогов. Конечно, этот «дар бесценный» должен быть востребован при проведении районных мероприятий. Такие голоса станут украшением любого праздника. Перед многими участниками открывается большое будущее, в первую очередь, конечно, перед юными вокалистами. Хотя и люди старшего возраста приятно удивили своим артистизмом и вокальными данными.

Прослушав всех исполнителей, жюри определило 19 победителей.

В возрастной категории 7 – 10 лет первое место присудили Лилии Романюк, исполнившей песню «Пять минут до урока». Второе место заняла Анастасия Чернова с песней «Поднимись над суетой», третье место – у Ульяны Сграбиловой с песней «Буги-вуги для осьминога». Всем девочкам по восемь лет, и поют они с раннего детства.

В категории 11 – 14 лет победителями стали:

Виктория Овчаренко («Россия – это мы!») – первое место, второе место поделили Диана Науменко («Месяц май») и Александра Капанадзе («Ласточка»), Елизавета Иванова («Баллада о матери») – на третьем месте.

В остальных категориях места распределились так:

15 – 18 лет

Дарина Щеглова («Ты помни») – первое место, Екатерина Баранникова «Миллионы голосов») – второе место, Элина Салакина («Песнь о солдате») – третье место.

19 – 35 лет

Евгения Красовская («Кукушка») – первое место, Юлия Глебова («Дети войны») – второе место, Алина Коротаевская («Взгляни на эту землю с высоты») – третье место.

36 – 59 лет

Вера Митрофанова («Баллада о неизвестном водителе») – первое место, Ирина Денисова («Камушки») – второе место, Елена Макелло («Маленькая родина») – третье место.

60 лет и старше

Евгений Ануфриев («Помолимся за родителей») – первое место, Виктор Каштанов – («Ведь мы же с тобой ленинградцы») второе место, Игорь Егоров («Мои года – мое богатство») – третье место.

Специальные призы были присуждены Олегу Спасскому (за исполнение авторской песни), Наталье Прохоренковой (за артистизм), Альбине Мамаевой (за исполнение военной песни), Наталии Маршавиной (за сценическое обаяние).

Шестилетний опыт проведения «Голоса Всеволожского района» подтверждает, что этот конкурс интересен, очень востребован и престиж его возрастает с каждым годом.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА