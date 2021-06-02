В Романовке продолжаются работы по благоустройству парковой зоны

Всеволожский район продолжает активно участвовать в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству общественных территорий. По словам главы администрации пос. Романовка Сергея Белякова, в этом году уже активно ведутся и будут завершены работы по благоустройству общественной территории «Парковая зона от Дороги жизни до МКД 3, 4, 15 пос. Романовка».

Данная территория была выбрана жителями поселения в 2020 году путем рейтингового голосования, согласно которому приняли решение выборочно вырубить старые и больные деревья, расчистить подлесок. Были определены зоны автомобильных парковок с асфальтовым покрытием, отделенные от зон досуга линией кизильника блестящего, продуманы зоны спорта и отдыха.

В детской зоне появятся качели двух видов, качалка-балансир, игровые модули, горки и качалки на пружинах для малышей, круглые песочницы, огороженные местами для сидения, домик-беседка, большой игровой комплекс с горкой и канатами для лазания, скамьями для отдыха. Основание площадки будет выполнено на основе безопасного резинового покрытия.

По всему периметру функциональных зон предусмотрены установка энергосберегающих фонарей и скамеек разных конфигураций, урн. Предусмотрена посадка деревьев и декоративных кустарников. И ещё много будет сделано для того, чтобы и взрослые, и дети получили хорошее место для отдыха.

Подготовил Владимир Шемшученко