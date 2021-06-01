Ленинградская панорама: от первого лица

Актуальные комментарии политических деятелей.

Николай Емельянов, председатель регионального оргкомитета предварительного голосования, зампредседателя правительства Ленобласти по социальным вопросам:

«На заседании регионального оргкомитета было принято важное решение – образовать избирательные участки для проведения голосования. Для удобства жителей оно пройдет в смешанном формате. Традиционное голосование на счетных участках не теряет актуальности: как правило, его активно поддерживает население Ленобласти. Электронное голосование имеет перспективы стать ему равноценным, поскольку в современном мире людям проще и удобнее выразить свое мнение не выходя из дома или с работы, это дело ближайшего будущего».

Ольга Амельченкова, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»:

«Очень важно, чтобы молодежи доверяли и давали возможность влиять на то, что происходит в стране. «Единая Россия» на предварительном голосовании открыла двери для молодых кандидатов.

Многие из них – общественники и добровольцы. Волонтерство – это своего рода школа политической деятельности. Многие инициативы, озвученные волонтерами на социальных форумах партии, уже получили развитие в конкретных поручениях, решениях и законах. Например, пенсии по инвалидности теперь будут назначать без представления заявлений и справок – бюро медико-социальной экспертизы будет передавать информацию об инвалидности напрямую в Федеральный реестр инвалидов и Пенсионный фонд».

Станислав Еремеев, ректор Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина:

«Мы входим в большой избирательный цикл. «Единая Россия» начала готовиться к этому событию не вчера – с прошлой избирательной кампании. И сегодня у партии большое преимущество перед другими политическими силами. Оно в авторитете, завоеванном конкретными делами. Это подтверждает и опыт Ленинградской области.

Все то, что волновало наших сограждан – жителей Тихвина или Всеволожска, Выборга или Бокситогорска, – было в партийной повестке. Прежде всего, это социальное волонтерство, организация медицинской помощи и оказание поддержки каждому человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Партия развивала волонтерское движение во всех районах Ленобласти».

Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам:

«Я отношусь к праймериз как к серьезному экзамену. Предстоящие выборы могут стать четвертыми для меня. И главные мои экзаменаторы – это избиратели округа. Именно они наблюдали за моей работой в Госдуме текущего созыва.

Борьба ожидается серьезная. Во многих регионах действующие депутаты или известные политики будут конкурировать между собой, с участниками конкурса «Лидеры России», победителями партийного проекта «ПолитСтартап», волонтерами и активистами. Такого простого, понятного и прозрачного голосования еще не было в нашей стране.