Ленинградская панорама: открыто и прозрачно

Таковы главные принципы предвыборной кампании «Единой России». Праймериз вышли на финишную прямую. Рассказываем, когда, где и как они состоятся и почему не стоит оставаться в стороне.

Что такое праймериз?

Праймериз – это предварительные выборы, позволяющие избирателям участвовать в отборе кандидатов.

«Единая Россия» проводит предварительное голосование с 2014 года. Сегодня это обязательная часть партийной избирательной кампании. Чтобы претендовать на депутатский мандат, вначале нужно победить на праймериз.

По результатам предварительных выборов в регионе определят, кого «Единая Россия» выдвинет кандидатами в депутаты Государственной думы РФ и Законодательного собрания Ленинградской области. Сами выборы состоятся 19 сентября.

На участке и дистанционно

В этом году голосование проходит в последнюю неделю мая. Формат выбран смешанный: на счетных участках и онлайн.

Многим жителям Ленобласти привычнее традиционная форма голосования. Для них в воскресенье, 30 мая, будут работать 222 участка. Уже утверждены составы участковых счетных комиссий, назначены председатели.

Тем, кому удобнее выразить свое мнение не выходя из дома или офиса, на электронную процедуру отвели целую неделю – с 24 по 30 мая. Но предварительно до 28 мая (включительно) нужно зарегистрироваться на сайте pg.er.ru.

Результаты федеральный комитет озвучит 1 июня, после чего списки утвердит съезд «ЕР».

Открытая модель

Отдать свой голос за кандидата смогут не только партийцы, но и все избиратели страны. По словам секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, такая модель дает возможность выявить реальных лидеров общественного мнения.

К избирателям предъявляются три требования: гражданство РФ, место жительства в пределах избирательного округа и возраст старше 18 лет (на 19 сентября 2021 года).

И опыт, и молодость

Прием заявок от кандидатов стартовал в середине марта и закончился 14 мая.

Всего в России подано 7636 заявок, впервые более половины кандидатов – беспартийные. Средний возраст – 41 год. Каждый третий участник процедуры – представитель малого и среднего бизнеса. Кандидатов из сферы образования – 14,5%, муниципальных служащих – почти 10%. При этом только каждый четвертый – действующий депутат и лишь 4% – депутаты нынешнего созыва Госдумы. Каждый третий кандидат – волонтер, принимавший участие в борьбе с пандемией.

В Ленинградской области зарегистрировано 29 кандидатов в депутаты Госдумы РФ и 184 претендента на место в областном ЗакСе.

Среди соискателей есть опытные и начинающие политики, имеются учителя, врачи, строители, много представителей добровольческих движений. Сведения о кандидатах размещены на сайте pg.er.ru.

Цели проведения

Праймериз можно назвать репетицией основных выборов. Именно в их ходе кандидаты должны продемонстрировать навыки политической борьбы, доказать, что имеют поддержку в обществе, убедить, что способны с учетом пожеланий с мест разработать предвыборную программу.

Это способ выявить новых лидеров, включая самовыдвиженцев и беспартийных. Президент России Владимир Путин считает, что такая система «будет выталкивать наверх людей, заинтересованных и желающих работать в интересах общества, в том числе в высшем законодательном органе страны».

Также это создание конкурентной среды, когда хорошо известные кадры «бьются» с новичками. Борьба носит открытый и честный характер.

Партия на этапе подготовки к выборам опирается на мнение большинства. Что, соответственно, повышает доверие к праймериз и к последующим итогам выборов. Это проверенный механизм партийного обновления.

Избирателям предварительное голосование дает возможность вручить депутатские мандаты тем, кто знает проблемы регионов и страны и подготовил программы их решения. Фактически в ходе праймериз избиратели сами формируют предвыборный список «ЕР».