В области реализуются инновационные подходы в заготовке кормов

В Ленинградской области началась заготовка кормов. В хозяйствах южных районов скошено 376 га многолетних трав, заготовлено 1 492 тонны силоса.

Поскольку основной отраслью агропромышленного комплекса региона является животноводство, 70% посевных площадей занято кормовыми культурами. Травы заготавливаются только в оптимальные сроки – это обеспечивает сохранность всех питательных веществ и позволяет достигнуть высоких показателей в производстве молока, мяса и яиц. Инновационные подходы к заготовке кормов вывели Ленинградскую область на первое место в России по молочной продуктивности коров и производству яиц, пятое место — по производству мяса и девятое место — по объемам производства молока в сельскохозяйственных организациях.