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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В области реализуются инновационные подходы в заготовке кормов

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В Ленинградской области началась заготовка кормов. В хозяйствах южных районов скошено 376 га многолетних трав, заготовлено 1 492 тонны силоса.

Поскольку основной отраслью агропромышленного комплекса региона является животноводство, 70% посевных площадей занято кормовыми культурами. Травы заготавливаются только в оптимальные сроки – это обеспечивает сохранность всех питательных веществ и позволяет достигнуть высоких показателей в производстве молока, мяса и яиц. Инновационные подходы к заготовке кормов вывели Ленинградскую область на первое место в России по молочной продуктивности коров и производству яиц, пятое место —  по производству мяса и девятое место — по объемам производства молока в сельскохозяйственных организациях.

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