В газифицированных районах региона бесплатно подключат газ

В Ленинградской области стартует пилотный проект по бесплатному подключению потребителей к голубому топливу в газифицированных населенных пунктах. «Голубой огонек» обещают зажечь в тех домах, чей максимальный часовой расход газа не превышает 7 куб. м, а участок потребителя расположен не более чем в 200 м от газораспределительной сети. Уже к первому июля все регионы РФ обязаны представить предварительное число будущих клиентов.

Пилотный проект, первым участником которого станет Ленинградская область, анонсировали в Усть-Луге губернатор Александр Дрозденко, вице-премьер Александр Новак, глава ПАО Газпром Алексей Миллер, председатель госкорпорации развития «ВЭБ. РФ» Игорь Шувалов.

– Сейчас разбираемся с цифрами, – заявил после переговоров Александр Новак. – Нужно узнать, сколько абонентов нуждаются в бесплатной газификации, и уточняем сумму капиталовложений. Так что это только начало пути. Нами намечен большой объем работ. Доступ к газу для потребителей максимально прост. Единственное условие: наличие заявки на подключение к газовой сети. В ходе переговоров с правительством обсудили сроки и источники финансирования, необходимость внесения изменений в законодательство для сокращения времени и снижения стоимости газификации. Причем нужно отметить, что в Ленинградской области ведется большая работа, создан центр приема заявок на газификацию. Это хорошая практика. Ее можно применить и в других регионах.

– К началу июня в Ленинградской области просчитают необходимые ресурсы для догазификации домов в поселках и деревнях, – подчеркнул Александр Дрозденко. – Бесплатное подключение к газу — наша ключевая задача. Правительством утвержден и разработан пятилетний план газификации. В нем четко отражены сроки и населенные пункты, куда «придет» голубое топливо. С 2021 по 2025 год запланировано провести природный газ в 412 населенных пунктов. Но это не предел. Число абонентов может заметно увеличиться. Планируется разработать в тестовом режиме нормативы и механизмы бесплатной газификации домов, рядом с которыми трубы уже проложены.

– Это хорошая новость! – говорит депутат города Всеволожска Полина Попова. – Люди давно ждали этого решения. Ко мне часто обращаются жители, которым необходимо провести газ. Ситуации бывают разные: кому-то нужно провести магистраль, кому-то просто подключиться к газовой трубе, которая проходит рядом. Кстати, в одном из таких домов, на улице Советской, проживает ветеран Великой Отечественной войны. Он будет очень рад. Что касается стоимости подключения за миллионы рублей, таких примеров у нас во Всеволожске нет. Я считаю, что богатая ресурсами, и в частности газом, страна должна решить проблему с бесплатным подключением. Еще один момент: желательно, чтобы стоимость газа стала более доступной. Зимой некоторые потребители платят около семи тысяч рублей. Это дороговато.

Ирэн ОВСЕПЯН