О газете Контакты Для рекламодателей

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В газифицированных районах региона бесплатно подключат газ

0 Комментариев

В Ленинградской области стартует пилотный проект по бесплатному подключению  потребителей к голубому топливу в газифицированных населенных пунктах.  «Голубой огонек»  обещают зажечь в тех домах,  чей максимальный часовой расход газа не превышает 7 куб. м, а участок потребителя расположен не более чем в 200 м от газораспределительной сети. Уже к первому июля все регионы РФ обязаны представить предварительное число будущих клиентов.

Пилотный проект, первым участником которого станет Ленинградская область, анонсировали в Усть-Луге губернатор Александр Дрозденко, вице-премьер Александр Новак, глава ПАО Газпром Алексей Миллер, председатель госкорпорации развития «ВЭБ. РФ» Игорь Шувалов.

– Сейчас разбираемся с цифрами, – заявил  после переговоров  Александр Новак. – Нужно узнать, сколько абонентов нуждаются в бесплатной газификации, и уточняем сумму капиталовложений.  Так что это только начало пути. Нами намечен большой объем работ. Доступ к газу для потребителей максимально прост. Единственное условие: наличие заявки на подключение к газовой сети. В ходе переговоров  с правительством обсудили сроки и источники финансирования, необходимость внесения изменений в законодательство для сокращения  времени и снижения стоимости газификации. Причем нужно отметить, что в Ленинградской области ведется большая работа, создан центр приема заявок на газификацию. Это хорошая практика. Ее можно  применить и в других регионах.

– К началу июня в Ленинградской области просчитают необходимые ресурсы для догазификации домов в поселках и деревнях, –  подчеркнул Александр Дрозденко.  – Бесплатное подключение к газу — наша ключевая задача. Правительством утвержден и разработан  пятилетний план газификации. В нем четко отражены сроки и населенные пункты, куда «придет» голубое топливо. С 2021 по 2025 год запланировано провести природный газ в 412 населенных пунктов. Но это не предел. Число  абонентов может заметно увеличиться. Планируется разработать в тестовом режиме нормативы и механизмы бесплатной газификации домов, рядом с которыми трубы уже проложены.

– Это хорошая новость! – говорит депутат города Всеволожска Полина Попова. – Люди давно ждали этого решения. Ко мне часто обращаются жители, которым необходимо провести газ. Ситуации бывают  разные: кому-то нужно провести магистраль, кому-то просто подключиться к газовой трубе, которая проходит рядом. Кстати, в одном из таких домов, на улице Советской,  проживает ветеран Великой Отечественной войны.  Он будет очень рад. Что касается стоимости подключения за миллионы рублей, таких примеров у нас во Всеволожске нет. Я считаю, что богатая ресурсами, и в частности газом, страна  должна решить проблему с бесплатным подключением. Еще один момент: желательно, чтобы стоимость газа стала более доступной. Зимой некоторые потребители  платят около семи тысяч рублей. Это дороговато.

Ирэн ОВСЕПЯН

 

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Губернатор Ленобласти отмечает юбилей
  2. «Ни с чем не сравнимое состояние души»
  3. Ольга Ковальчук: «Когда делюсь энергией, чувствую прилив сил»
  4. Стройка и ипотека в Ленобласти: купить квартиру легче, чем кажется

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code