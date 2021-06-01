Всеволожская юная пианистка на Дельфийских играх России

В столице Пермского края г. Перми с 21 по 26 мая проводились XX Молодежные Дельфийские игры России. Участниками состязаний по 28 номинациям классического, народного и современного искусства стали 1947 человек из 65 субъектов страны.

Одной из самых престижных и многочисленных номинаций являлась номинация «Фортепиано». Более шестидесяти участников соревновались в трех возрастных категориях за медали. Впервые за все проведение Дельфийских игр в команде Ленинградской области была пианистка Диана Логинова из Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки (класс преподавателя Ирины Анатольевны Обежисвет). Она достойно представила наш регион, хотя в своей возрастной категории 14 – 17 лет была самой младшей участницей конкурса. Первый номер, полученный во время жеребьевки, не испугал молодую пианистку. В первом туре конкурса она выступила уверенно, прекрасно исполнила Прелюдию и Фугу И.С. Баха. Легко и виртуозно прозвучал Этюд М. Мошковского. Несмотря на то что Диана не прошла во второй тур, она для себя приобрела бесценный опыт, мотивацию к дальнейшему развитию для достижения самых высоких профессиональных целей. А победы, уверены, её ждут впереди.

Фото ДШИ им. М.И. Глинки, г. Всеволожск