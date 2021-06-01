Во Всеволожской больнице будет новая служба: неотложная помощь

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Всеволожская больница получила 13 автомобилей «Лада-Ларгус» в улучшенной комплектации. Автомобили предназначены для обеспечения работы бригад неотложной помощи, которые будут обслуживать квартирные вызовы. Бригады, состоящие из фельдшеров и/или врачей, будут формироваться из числа сотрудников амбулаторного звена Всеволожской больницы.

– Бригады неотложной помощи – не замена «скорых». Скорая – это сердечные приступы, серьезные травмы, ожоги, падения с большой высоты и тому подобные случаи, угрожающие жизни пациента. Выезды на такие вызовы по-прежнему будет осуществлять скорая медицинская помощь. Наши бригады будут оказывать именно неотложную помощь, когда нет непосредственной угрозы жизни, не требуется экстренная госпитализация, вызвать неотложку можно будет по телефонам колл-центра в часы работы поликлиники. Раньше бригад неотложной помощи при нашей больнице не было, поэтому сейчас мы занимаемся организационной работой – разрабатываем положение и порядок функционирования службы, должностные инструкции, чек-листы, подбираем специалистов, обеспечиваем их оборудованием и расходными материалами. Это большая работа, но мы планируем в ближайший месяц-полтора выпустить бригады на линию – говорит Евгения Вячеславовна Обидина, заведующая отделением неотложной помощи ВКМБ.

Сейчас новые автомобили проходят процедуру постановки на учет, затем на них нанесут фирменную символику ВКМБ. На этих авто не будет мигалок и сирен, но они, так же как и скорые, будут спешить на помощь жителям Всеволожского района.

Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО